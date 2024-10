La Russia sfonda nel Donetsk e spaventa l’Europa | Esercitazioni per testare un massiccio attacco nucleare

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le forze armate russe hanno deciso di effettuare dellein cui simulare «i compiti per effettuare uncon forze offensive strategiche in risposta a unnemico». Lo ha detto oggi il ministro della Difesa russo Andrei Belousov, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Interfax. Il vero «mandante» dell’iniziativa è da considerarsi comunque il presidente russo Vladimir Putin, sotto la cui supervisione avverranno le. Non è chiaro al momento dove e quando si terranno tali manovre.