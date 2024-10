Iltempo.it - La cittadinanza onoraria di Riace alla Salis iraniana, accusata di essere scafista

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)continua, estenuante ricerca dell'inconsueto, dell'assoluto, dell'eccentrico. Presbite dinanzi al quotidiano, al normale, all'ovvio. Sordo rispetto alle esigenze di unastanca dicostantemente in prima pagina e, al tempo stesso, di avere l'acqua corrente col contagocce. Come nel Medioevo. Il comune di, il territorio gestito dal paladino dei migranti, Mimmo Lucano, torna a far parlare di sé. Il nostro quotidiano ha avuto, in esclusiva, un documento ufficiale del consiglio comunale calabrese. Che viene convocato, «in seduta straordinaria, alle 19 del 4 novembre, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: conferimentoa Maysoon Majidi – attivista per i diritti umani e riconoscimento dello Stato di Palestina».