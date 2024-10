Juventus-Parma, conferenza Thiago Motta: “Recuperiamo Koopmeiners” | LIVE (Di martedì 29 ottobre 2024) La Juventus ospita il Parma nel turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie A: le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta Si torna in campo per la Juventus dopo lo scoppiettante 4-4 del Meazza contro l’Inter, con la formazione bianconera che ospita il Parma nel turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie A. Thiago Motta – Calciomercato.itAlla vigilia del match dell’Allianz Stadium è intervenuto in conferenza Thiago Motta: “Contro il Parma, come sempre, sarà una partita diversa dalle altre. Ogni gara è una cosa a sé e dobbiamo fare bene in tutte le fasi per alzare la probabilità di ottenere un risultato positivo. Ci sono tante cose da migliorare, tra le quali di sicuro quelle di evitare le espulsioni e non commettere più falli che portano a calci di rigori per gli avversari. Calciomercato.it - Juventus-Parma, conferenza Thiago Motta: “Recuperiamo Koopmeiners” | LIVE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Laospita ilnel turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie A: le dichiarazioni instampa diSi torna in campo per ladopo lo scoppiettante 4-4 del Meazza contro l’Inter, con la formazione bianconera che ospita ilnel turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie A.– Calciomercato.itAlla vigilia del match dell’Allianz Stadium è intervenuto in: “Contro il, come sempre, sarà una partita diversa dalle altre. Ogni gara è una cosa a sé e dobbiamo fare bene in tutte le fasi per alzare la probabilità di ottenere un risultato positivo. Ci sono tante cose da migliorare, tra le quali di sicuro quelle di evitare le espulsioni e non commettere più falli che portano a calci di rigori per gli avversari.

