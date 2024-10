Jasmine eguaglia Schiavone come migliore azzurra di sempre nel ranking. Per Jannik 21 settimane sul trono Atp. Paolini vola al n. 4, re Sinner supera già il mito Wilander (Di martedì 29 ottobre 2024) Il tennis azzurro vive una nuova settimana nella storia. I protagonisti? Neanche a dirlo, sono Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Il 23enne altoatesino continua la sua cavalcata in sella al ranking Atp. Ieri il conto si è aggiornato a 21 settimane consecutive al numero 1, ciò vuol dire che l’azzurro supera nella speciale classifica la leggenda svedese Mats Wilander, vincitore di ben 7 prove dello Slam. Jannik ha messo già nel mirino Finals (obiettivo principe di stagione) e Coppa Davis, ma prima c’è da recuperare il rapporto con il master 1000 di Bercy. L’anno scorso l’azzurro si ritirò dal torneo francese tiratardi scatenando anche un piccolo caso che poi portò a qualche ritocco nel regolamento. Per il resto sono altri punti importanti oltre a un buon riscaldamento per un altro veloce indoor, quello di Torino dove si svolgerà il torneo dei maestri dal 10 al 17 novembre. Sport.quotidiano.net - Jasmine eguaglia Schiavone come migliore azzurra di sempre nel ranking. Per Jannik 21 settimane sul trono Atp. Paolini vola al n. 4, re Sinner supera già il mito Wilander Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Il tennis azzurro vive una nuova settimana nella storia. I protagonisti? Neanche a dirlo, sono. Il 23enne altoatesino continua la sua cavalcata in sella alAtp. Ieri il conto si è aggiornato a 21consecutive al numero 1, ciò vuol dire che l’azzurronella speciale classifica la leggenda svedese Mats, vincitore di ben 7 prove dello Slam.ha messo già nel mirino Finals (obiettivo principe di stagione) e Coppa Davis, ma prima c’è da recuperare il rapporto con il master 1000 di Bercy. L’anno scorso l’azzurro si ritirò dal torneo francese tiratardi scatenando anche un piccolo caso che poi portò a qualche ritocco nel regolamento. Per il resto sono altri punti importanti oltre a un buon riscaldamento per un altro veloce indoor, quello di Torino dove si svolgerà il torneo dei maestri dal 10 al 17 novembre.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis - Jasmine Paolini fa la storia - n.4 del Ranking Wta

(Ildenaro.it)

Roma, 28 ott. (askanews) – Una variazione splendida in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del WTA 500 di Tokyo del WTA 250 di Guangzhou. Anche Questa settimana sono sempre quattro ...

Ranking Wta - Jasmine Paolini quarta e migliore azzurra di sempre : eguagliata Francesca Schiavone

(Lapresse.it)

Jasmine Paolini, due volte finalista Slam in questo 2024 (e oro in doppio a Parigi con Sara Errani), ha raggiunto la quarta posizione della classifica Wta. La 28enne toscana è sempre la prima delle azzurre e fa segnare un “best ranking stellare”. ...

Ranking Wta, Jasmine Paolini quarta e migliore azzurra di sempre: eguagliata Francesca Schiavone

(informazione.it)

Un altro 'best' in una stagione da favola per la 28enne toscana che tornerà in campo per le Finals Jasmine Paolini, due volte finalista Slam in questo 2024 (e oro in doppio a Parigi con Sara Errani), ...

Jasmine Paolini numero 4 del mondo, eguagliato il record di Francesca Schiavone

(informazione.it)

La stagione da favola di Jasmine Paolini continua. La 28enne di Garfagnana, finalista al Roland Garros e a Wimbledon e oro olimpico a Parigi nel doppio in coppia con Sara Errani, guadagna due posizion ...

Jasmine Paolini vola: quarta nel ranking, eguaglia Schiavone

(msn.com)

La toscana è stata la prima italiana a conquistare la semifinale a Wimbledon. In classifica la bielorussa Aryna Sabalenka sempre n.1 e allunga sulla polacca Swiatek ...

Paolini eguaglia il record della Schiavone: è la numero 4 al mondo

(intoscana.it)

In attesa di vederla in campo alle WTA Finals di Ryadh, la tennista toscana festeggia un nuovo record di questa incredibile stagione ...