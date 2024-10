Ispettore Battiston: "Il mio detective da trattoria" (Di martedì 29 ottobre 2024) "Un atto di passione". È così che Giuseppe Battiston definisce Stucky, la serie tv liberamente ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas (pubblicati da Marcos y Marcos) in cui interpreta l’Ispettore del titolo. "Una persona moderna, talmente calata nella sua realtà che ogni tanto si fa un bicchiere e si fuma un bel sigaro. Però non è calato nella contemporaneità della digitalizzazione. Non ha un telefono cellulare, non ha un computer e non ha neanche la patente. Quello che ha è la curiosità verso le persone. Ecco perché il suo quartier generale non è una questura, ma una trattoria". Sei episodi da sessanta minuti – prodotti da Rai Fiction, Rosamont e Rai Com – con il primo andato ieri in anteprima su RaiPlay e da domani in prima visione su Raidue. Quotidiano.net - Ispettore Battiston: "Il mio detective da trattoria" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) "Un atto di passione". È così che Giuseppedefinisce Stucky, la serie tv liberamente ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas (pubblicati da Marcos y Marcos) in cui interpreta l’del titolo. "Una persona moderna, talmente calata nella sua realtà che ogni tanto si fa un bicchiere e si fuma un bel sigaro. Però non è calato nella contemporaneità della digitalizzazione. Non ha un telefono cellulare, non ha un computer e non ha neanche la patente. Quello che ha è la curiosità verso le persone. Ecco perché il suo quartier generale non è una questura, ma una". Sei episodi da sessanta minuti – prodotti da Rai Fiction, Rosamont e Rai Com – con il primo andato ieri in anteprima su RaiPlay e da domani in prima visione su Raidue.

