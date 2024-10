In Liguria la sinistra sconta il giustizialismo e le divisioni. La lettura di Cangini (Di martedì 29 ottobre 2024) La vittoria in Liguria della coalizione di centrodestra guidata dal sindaco uscente di Genova Marco Bucci era largamente prevedibile. Era largamente prevedibile perché prevedibili erano le conseguenze nefaste dei due principali errori di strategia politica commessi dai leader nazionali del centrosinistra, e di conseguenza dalle loro emanazioni locali. Il primo errore è consistito in un surplus di moralismo. Il centrosinistra ha scommesso, evidentemente sbagliando, sugli effetti benefici dell’inchiesta che ha portato alle dimissioni del governatore del centrodestra Giovanni Toti. Formiche.net - In Liguria la sinistra sconta il giustizialismo e le divisioni. La lettura di Cangini Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 29 ottobre 2024) La vittoria indella coalizione di centrodestra guidata dal sindaco uscente di Genova Marco Bucci era largamente prevedibile. Era largamente prevedibile perché prevedibili erano le conseguenze nefaste dei due principali errori di strategia politica commessi dai leader nazionali del centro, e di conseguenza dalle loro emanazioni locali. Il primo errore è consistito in un surplus di moralismo. Il centroha scommesso, evidentemente sbagliando, sugli effetti benefici dell’inchiesta che ha portato alle dimissioni del governatore del centrodestra Giovanni Toti.

