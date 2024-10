Terzotemponapoli.com - In attesa di Milan-Napoli con Gaetano Fontana

(Di martedì 29 ottobre 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero dalle 14:00 alle 15:00 e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto anche l’allenatore ed ex calciatore. Di seguito le sue dichiarazioni. “? Ormai Conte stupisce sempre, va oltre la logica del comune pensatore. Ha il termometro in mano dei calciatori, fare un determinato tipo di formazione ha un nesso logico. Ilha qualche defezione, ma rimane comunque una partita difficile e non è facile giocare contro queste squadre. Basta guardare Inter-Juventus. Bisogna fare attenzione”. Contro ilsi aspetta un“Che approccio mi aspetto? Il diktat di Conte è aggredire la partita, poi se questo atteggiamento è venuto meno, non è dipeso dai ragazzi o da come è stata preparata la partita, basta guardare il match con l’Empoli.