Il Senato salva Sangiuliano col soccorso delle destre: No al Tribunale dei ministri (Di martedì 29 ottobre 2024) Nell’Aula del Senato si approva con 95 sì, 58 no la decisione della Giunta per le Immunità del Senato di dire no al Tribunale dei ministri che aveva chiesto l’autorizzazione ad acquisire la corrispondenza informatica tra l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e l’imprenditrice, Maria Rosaria Boccia. La Giunta, poche ore prima della seduta d’Aula, si era pronunciata a favore (con i soli voti della maggioranza) della relazione del Senatore di Forza Italia, Adriano Paroli, nella quale si parla di “fumus persecutionis” da parte dei magistrati nei confronti di Sangiuliano. Forza Italia parla di fumus persecutionis contro Sangiuliano I magistrati avevano chiesto alla Giunta presieduta da Dario Franceschini (Pd), di poter acquisire la documentazione sulle comunicazioni tra l’ex ministro della Cultura e la mancata consulente di Pompei. Lanotiziagiornale.it - Il Senato salva Sangiuliano col soccorso delle destre: No al Tribunale dei ministri Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Nell’Aula delsi approva con 95 sì, 58 no la decisione della Giunta per le Immunità deldi dire no aldeiche aveva chiesto l’autorizzazione ad acquisire la corrispondenza informatica tra l’ex ministro della Cultura, Gennaroe l’imprenditrice, Maria Rosaria Boccia. La Giunta, poche ore prima della seduta d’Aula, si era pronunciata a favore (con i soli voti della maggioranza) della relazione delre di Forza Italia, Adriano Paroli, nella quale si parla di “fumus persecutionis” da parte dei magistrati nei confronti di. Forza Italia parla di fumus persecutionis controI magistrati avevano chiesto alla Giunta presieduta da Dario Franceschini (Pd), di poter acquisire la documentazione sulle comunicazioni tra l’ex ministro della Cultura e la mancata consulente di Pompei.

