Il nuovo Mac Mini è un capolavoro: M4 Pro e Thunderbolt 5 in 12 cm di lato (Di martedì 29 ottobre 2024) Apple ha annunciato oggi il nuovo Mac Mini: è poco più grande di una Apple TV e ha tutto integrato, alimentatore incluso. Nella versione da 64 GB di RAM, M4 Pro e porte Thunderbolt 5 è una workstation da tasca. Dday.it - Il nuovo Mac Mini è un capolavoro: M4 Pro e Thunderbolt 5 in 12 cm di lato Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Apple ha annunciato oggi ilMac: è poco più grande di una Apple TV e ha tutto integrato, alimentatore incluso. Nella versione da 64 GB di RAM, M4 Pro e porte5 è una workstation da tasca.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ilè un: M4 Pro e Thunderbolt 5 in 12 cm di lato; L’hub domotico Apple somiglierà a uno deipiù belli di sempre; Pachinko - La moglie coreana 2 su Apple TV+ è un; Ildi Tim Cook sarà un’AI Think Different; Asus, ecco i nuovi laptop: sono leggeri, belli e potenti. Zenbook S16 un, ProArt PZ13 unico nel suo genere; iMac con M3: il prezzo CROLLA su Amazon, 230 euro IN MENO; Leggi >>>

Il nuovo Mac mini trapela con un nuovo design, fino a 64 GB di RAM e il chipset Apple M4 Pro

(notebookcheck.it)

Apple il tanto atteso Mac mini ridisegnato è trapelato online poco prima del suo rilascio ufficiale. Non solo Amazon ha confermato il nuovo design del mini-PC, ma ha anche fornito dettagli sul chipset ...

Nuovi Apple Mac Mini con processori M4 e M4 Pro trapelati su Amazon

(drcommodore.it)

Un leak da Amazon svela dettagli sul prossimo Apple Mac Mini, atteso con chip M4 e M4 Pro, confermando l'arrivo di nuovi modelli.

Questo è il nuovo Mac mini, il più piccolo e potente di sempre

(smartworld.it)

Un altro aspetto interessante è il fatto che, finalmente, il Mac mini avrà due porte USB-C frontali, seguendo le orme del Mac Studio, e questo a dispetto di un nuovo design, che lo vede più ...

Amazon svela praticamente tutto dei nuovi Mac mini M4 e M4 Pro

(msn.com)

Nel corso delle ultime ore Amazon avrebbe inavvertitamente svelato gran parte delle specifiche tecniche di Mac mini M4.