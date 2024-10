Tpi.it - Il Michigan, l’ex motore industriale dove Gaza può pesare sul voto

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Per anni parte integrante del “Blue Wall”, come viene definito quel gruppo di 18 stati che tra il 1992 e il 2012 hanno sempre votato per il presidente democratico, ilnel 2016 fu uno dei tre apparenti feudi dem a cadere sotto l’avanzata di Donald Trump, che ruppe il muro blu conquistando consensi tra la middle class impoverita della “Rust Belt” togliendo la Casa Bianca a Hillary Clinton. E proprio il, sede delle grandi case automobilistiche americane che negli anni hanno decentrato la loro produzione altrove, è un simbolo della deindustrializzazione e delle sue conseguenze sulle città e sulla popolazione.