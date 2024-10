Il martedì nero del tennis italiano: azzurri tutti fuori a Parigi-Bercy. Peggior 1000 del 2024 (Di martedì 29 ottobre 2024) Le sconfitte odierne di Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, unite a quelle patite ieri da Luciano Darderi, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, ed ai forfait prima dell’esordio di Flavio Cobolli e Jannik Sinner certificano l’assenza di tennisti italiani al secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’Italia si affida ora ai soli Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, coppia accreditata della quinta testa di serie nel torneo di doppio, e per questo esentata dal primo turno: gli azzurri scenderanno in campo giovedì per gli ottavi di finale e soltanto domani conosceranno il nome dei loro avversari. Oasport.it - Il martedì nero del tennis italiano: azzurri tutti fuori a Parigi-Bercy. Peggior 1000 del 2024 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Le sconfitte odierne di Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, unite a quelle patite ieri da Luciano Darderi, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, ed ai forfait prima dell’esordio di Flavio Cobolli e Jannik Sinner certificano l’assenza diti italiani al secondo turno dell’ATP Mastersdi. L’Italia si affida ora ai soli Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, coppia accreditata della quinta testa di serie nel torneo di doppio, e per questo esentata dal primo turno: gliscenderanno in campo giovedì per gli ottavi di finale e soltanto domani conosceranno il nome dei loro avversari.

L'Italia si affida ora ai soli Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, coppia accreditata della quinta testa di serie nel torneo di doppio, e per questo esentata dal primo turno: gli azzurri scenderanno

