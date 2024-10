I carabinieri trovano 65kg di esplosivo in un garage (Di martedì 29 ottobre 2024) CASAL DI PRINCIPE – Siamo a 400 metri dal parco Arcobaleno, a due passi dal museo “Casa Don Diana”. Una zona residenziale con villette e appartamenti ma – guardando le immagini satellitari – in pochi minuti il paesaggio poteva ritornare molto simile a quelle vicine distese di terra. 65 chili di esplosivo. Una cifra esorbitante di fuoco pirotecnico illegale che i carabinieri di Qualiano hanno trovato in un garage di una villetta a Casal di Principe, a via Pisa, in provincia di Caserta. É fine ottobre ma l’approvvigionamento per la vendita al dettaglio di botti e petardi è già iniziato. Il live motive pare non voglia proprio cambiare: il botto deve far rumore e avere una potenza distruttiva devastante. I carabinieri di Qualiano hanno raccolto diversi indizi con la voce in città che già circolava e hanno deciso di far visita a un 18enne incensurato casertano. Primacampania.it - I carabinieri trovano 65kg di esplosivo in un garage Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di martedì 29 ottobre 2024) CASAL DI PRINCIPE – Siamo a 400 metri dal parco Arcobaleno, a due passi dal museo “Casa Don Diana”. Una zona residenziale con villette e appartamenti ma – guardando le immagini satellitari – in pochi minuti il paesaggio poteva ritornare molto simile a quelle vicine distese di terra. 65 chili di. Una cifra esorbitante di fuoco pirotecnico illegale che idi Qualiano hanno trovato in undi una villetta a Casal di Principe, a via Pisa, in provincia di Caserta. É fine ottobre ma l’approvvigionamento per la vendita al dettaglio di botti e petardi è già iniziato. Il live motive pare non voglia proprio cambiare: il botto deve far rumore e avere una potenza distruttiva devastante. Idi Qualiano hanno raccolto diversi indizi con la voce in città che già circolava e hanno deciso di far visita a un 18enne incensurato casertano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carabinieri trovano 65 kg di esplosivo in un garage nel Casertano

(Anteprima24.it)

Tempo di lettura: < 1 minutoSessantacinque chili di esplosivo, in un garage di una villetta a Casal di Principe, a via Pisa, in provincia di Caserta. E’ già partito l’approvvigionamento per la vendita al dettaglio di botti e petardi in vista ...

Carabinieri trovano 65kg di esplosivo in un garage nel Casertano

(Anteprima24.it)

Tempo di lettura: < 1 minutoSessantacinque chili di esplosivo, in un garage di una villetta a Casal di Principe, a via Pisa, in provincia di Caserta. E’ già partito l’approvvigionamento per la vendita al dettaglio di botti e petardi in vista ...

Nel Casertano carabinieri trovano 65kg di esplosivo in un garage

(ansa.it)

Sessantacinque chili di esplosivo, in un garage di una villetta a Casal di Principe, a via Pisa, in provincia di Caserta. (ANSA) ...

Campania. I carabinieri trovano 65kg di esplosivo in un garage

(agro24.it)

Una scoperta ha scosso la comunità di Casal di Principe: in un garage di una villetta i carabinieri hanno rinvenuto ben 65 chili di esplosivo ...

Calco, esplosivo per svaligiare la cassa continua: il piano salta, banditi in fuga

(ilgiorno.it)

I carabinieri però ... hanno disinnescato l'esplosivo. Tre "guastatori" ieri sera hanno tentato di far esplodere la cassa continua dell'Esselunga di Calco, che si trova nel parcheggio interrato.

Trento, progettava attentati con un potente esplosivo: 23enne condannato a 4 anni

(repubblica.it)

Prima si era documentato sulla realizzazione di ordigni artigianali e poi, registrato dalle microspie dei carabinieri, ha rubato i composti chimici necessari. Quando il giovane è stato arrestato ...