Gubbio-Vis Pesaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di martedì 29 ottobre 2024) Tutte le informazioni relative alla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Gubbio-Vis Pesaro, match dello stadio Pietro Barbetti valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione umbra padrona di casa arriva da due sconfitte consecutive contro Pontedera e Pianese e ha assolutamente bisogno di rialzare la testa, in modo tale da riportarsi sul gruppo di squadre nelle prime posizioni. Gubbio-Vis Pesaro, come seguire il match La compagine marchigiana, dal suo canto, è tornata al successo nello scorso turno contro il Carpi e adesso vuole trovare continuità di risultati per scalare altre posizioni di classifica del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 29 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253. Sportface.

