Greenwashing a processo, riflettori puntati sull’Australia: colosso petrolifero alla sbarra (Di martedì 29 ottobre 2024) La storia del primo processo al Greenwashing del mondo inizia in un’aula di tribunale australiana, dove le parole “zero netto” rimbalzano tra le pareti di marmo e le coscienze dei presenti. È iniziato così, in una mattina d’ottobre che sa di storia, il processo che vede protagonista il colosso petrolifero Santos, chiamato a rispondere delle sue promesse verdi davanti alla giustizia federale. Il caso Santos: l’accusa di Greenwashing Non è un processo qualunque: è il primo vagito di una nuova era in cui le parole potrebbero finalmente avere un peso specifico misurabile, dove le promesse ambientali non possono più essere lanciate come coriandoli. Lanotiziagiornale.it - Greenwashing a processo, riflettori puntati sull’Australia: colosso petrolifero alla sbarra Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La storia del primoaldel mondo inizia in un’aula di tribunale australiana, dove le parole “zero netto” rimbalzano tra le pareti di marmo e le coscienze dei presenti. È iniziato così, in una mattina d’ottobre che sa di storia, ilche vede protagonista ilSantos, chiamato a rispondere delle sue promesse verdi davantigiustizia federale. Il caso Santos: l’accusa diNon è unqualunque: è il primo vagito di una nuova era in cui le parole potrebbero finalmente avere un peso specifico misurabile, dove le promesse ambientali non possono più essere lanciate come coriandoli.

