Green Deal, Urso: “Presto in Commissione Ue la nostra proposta di revisione dello stop ai motori endotermici” (Di martedì 29 ottobre 2024) La neutralità climatica entro il 2050 sembra sempre più un’utopia e il Green Deal europeo un sogno che si scontra con una realtà complessa, dalle mille sfaccettature. Le tante criticità del Piano europeo nato per accompagnare gli Stati dell’Unione verso una vera e completa transizione ecologica sono emerse in modo chiaro durante i lavori del convegno Adnkronos Q&A “Transizione Green, investimenti e strategie”, che si è svolto al Palazzo dell’Informazione a Roma. Esperti, rappresentanti del governo e delle istituzioni, imprenditori e manager hanno cercato di rispondere alle domande più urgenti su come gli Stati stanno elaborando le strategie politiche adeguate per una vera attuazione del Green Deal e su come il mercato e il mondo delle imprese si stanno adoperando per dare un contributo concreto nel contrasto al cambiamento climatico. Secoloditalia.it - Green Deal, Urso: “Presto in Commissione Ue la nostra proposta di revisione dello stop ai motori endotermici” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La neutralità climatica entro il 2050 sembra sempre più un’utopia e ileuropeo un sogno che si scontra con una realtà complessa, dalle mille sfaccettature. Le tante criticità del Piano europeo nato per accompagnare gli Stati dell’Unione verso una vera e completa transizione ecologica sono emerse in modo chiaro durante i lavori del convegno Adnkronos Q&A “Transizione, investimenti e strategie”, che si è svolto al Palazzo dell’Informazione a Roma. Esperti, rappresentanti del governo e delle istituzioni, imprenditori e manager hanno cercato di rispondere alle domande più urgenti su come gli Stati stanno elaborando le strategie politiche adeguate per una vera attuazione dele su come il mercato e il mondo delle imprese si stanno adoperando per dare un contributo concreto nel contrasto al cambiamento climatico.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "in Commissione Ue la nostra proposta di revisione dello stop ai motori endotermici";al #FORUMAutoMotive: «Anticipare revisioneper recuperare svantaggio accumulato»;torna alla carica: "Bisogna anticipare la clausola di revisione al 2025"; No di Germania, Francia e Spagna a revisione stop auto.: Vendita Ilva entro marzo, Metinvest in pole. Papa: Serve conversione ecologica. Che c'è sui giornali;, in vigore il regolamento Ue sul ripristino della natura - ItaliaOggi.it;: "Favorevoli al 2035, ma solo con aiuti per imprese e consumatori"; Leggi >>>

II ministro Urso insiste: bisogna anticipare la clausola di revisione al 2025

(msn.com)

Il Governo sostiene la necessità di anticipare di un anno la clausola che permette di rivedere le regole del Green Deal.

Urso al #FORUMAutoMotive: «Anticipare revisione Green Deal per recuperare svantaggio accumulato»

(msn.com)

«Siamo a un bivio. L'Europa deve decidere ora se confermare gli obiettivi di azzeramento della CO2 al 2035 o metterlo in discussione per attenuare le ricadute in termini di tenuta ...

Imprese, cittadini e istituzioni italiane: ecco come rivedere il Green deal

(msn.com)

Dal dibattito Adnkronos Q&A 'Trasformazione green, investimenti e strategie' emerge un orientamento univoco sulla necessità di rivedere la strategia ...

Adolfo Urso: “Riesaminare le modalità che porteranno allo stop dei motori endotermici nel 2035”

(msn.com)

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, in un messaggio di saluto inviato in occasione dell'evento Adnkronos Q&A "Transizione green, investimenti e strategie" ...