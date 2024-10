Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila Gatta in crisi per gli applausi a Javier: “Mi sembra esagerato, mi stanno mettendo al rogo!”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la decima puntata del(clicca QUI per leggere il resoconto), al centro della quale c’è stato l’atteso ritorno dalla Spagna die Lorenzo Spolverato , i quali durante il loro soggiorno al Gran Hermano si sono lasciati andare al loro sentimento e soprattutto alla passione. Le immagini dell’avvicinamento trae Lorenzo sono state mostrate all’interno della Casa e in particolar modo a Helena Prestes eMartinez, che non si aspettavano di vedere le persone con cui avevano iniziato un flirt all’interno della Casa gettarsi così rapidamente tra le braccia l’uno dell’altra. Tali immagini hanno colpitoe Helena, ma anche gli altri inquilini, che hanno contestato l’atteggiamento della, schierandosi dalla parte del pallavolista.