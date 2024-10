.com - Giorgieness, il racconto track by track dell’album Giorgieness e i cuori infranti

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 29 ottobre 2024) In anteprima e a pochi giorni dall’uscita ecco ilbydei brani contenuti nell’albume ipresenta il nuovo album in studio,e i, disponibile in digitale dal 1° novembre 2024. Il disco è stato anticipato dai singolie Cazzate, e include anche Eclissi, uscito nel 2023. L’album è stato realizzato con il sostegno del MIC e di SIAE nell’ambito del progetto del programma Per Chi Crea.e iha due anime che si muovono parallelamente: da una parte è un break-up album in pieno stile e dall’altra è un disco sul diventare “grandi” e iniziare a volersi un po’ più bene.