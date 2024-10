Francesco Gabbani aggiunge due date al suo tour nei palazzetti (Di martedì 29 ottobre 2024) Francesco Gabbani aggiunge due date al suo tour nei palazzetti, ecco il calendario aggiornato e i biglietti Francesco Gabbani ha appena annunciato due nuove date per il suo tour nei palazzetti, ampliando il calendario di concerti. I nuovi appuntamenti si terranno il 4 aprile 2025 a Terni, presso il Palaterni, e il 17 aprile 2025 a Roma, al Palazzo Dello Sport. Queste aggiunte promettono di rendere ancora più emozionante il tour di Gabbani, un artista amato per la sua musica e la sua energia sul palco. Il tour è prodotto da A1 concerti e i biglietti delle due nuove date sono disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di oggi martedì 29 ottobre, su Ticketone. .com - Francesco Gabbani aggiunge due date al suo tour nei palazzetti Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024)dueal suonei, ecco il calendario aggiornato e i bigliettiha appena annunciato due nuoveper il suonei, ampliando il calendario di concerti. I nuovi appuntamenti si terranno il 4 aprile 2025 a Terni, presso il Palaterni, e il 17 aprile 2025 a Roma, al Palazzo Dello Sport. Queste aggiunte promettono di rendere ancora più emozionante ildi, un artista amato per la sua musica e la sua energia sul palco. Ilè prodotto da A1 concerti e i biglietti delle due nuovesono disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di oggi martedì 29 ottobre, su Ticketone.

