Gaeta.it - Espulsione di un cittadino marocchino dopo un arresto per rapina al luna park di Salerno

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recentedi undal territorio nazionale mette in evidenza le misure di sicurezza adottate dalle forze dell’ordine in città . La Polizia di Stato, operando con prontezza e determinazione, ha eseguito l’subitola scarcerazione dell’individuo, ritenuto responsabile di un episodio diaggravata avvenuto presso ildi. I fatti dell’Il 24 settembre scorso, una serata che avrebbe dovuto essere di divertimento al, si è trasformata in un momento di paura per i frequentatori. Il, armato di una bottiglia di vetro rotta, ha tentato di estorcere denaro al proprietario di una giostra. La minaccia con l’oggetto contundente ha creato un clima di terrore, facendo temere il peggio per la vittima in quel frangente.