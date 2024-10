“È quella di Uomini e Donne”. Eros Ramazzotti, gossip di cuore dalla festa di compleanno (Di martedì 29 ottobre 2024) Eros Ramazzotti, c’è la foto ‘sospetta’. Da qualche tempo l’amato cantautore romano è single. A fine settembre 2024 si è scoperto che la sua relazione con Dalila Gelsomino è giunta al capolinea. Il settimanale DiPiù ha rivelato che i due hanno provato in tutti i modi a superare la crisi di cui già si parlava dalla scorsa primavera. Poi in estate Eros ha trascorso alcuni giorni di vacanza con l’ex Michelle Hunziker. Più di un campanello d’allarme, dunque, e infatti la voce definitiva sulla fine della storia tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino non è tardata ad arrivare. Adesso, tuttavia, la situazione sentimentale dell’artista sembra essere cambiata di nuovo. Nella giornata di ieri, lunedì 28 settembre, Eros ha compiuto 61 anni. E ha deciso di festeggiare senza parenti, ma circondato dall’affetto di alcuni amici e colleghi. E con lui c’era anche una donna. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 29 ottobre 2024), c’è la foto ‘sospetta’. Da qualche tempo l’amato cantautore romano è single. A fine settembre 2024 si è scoperto che la sua relazione con Dalila Gelsomino è giunta al capolinea. Il settimanale DiPiù ha rivelato che i due hanno provato in tutti i modi a superare la crisi di cui già si parlavascorsa primavera. Poi in estateha trascorso alcuni giorni di vacanza con l’ex Michelle Hunziker. Più di un campanello d’allarme, dunque, e infatti la voce definitiva sulla fine della storia trae Dalila Gelsomino non è tardata ad arrivare. Adesso, tuttavia, la situazione sentimentale dell’artista sembra essere cambiata di nuovo. Nella giornata di ieri, lunedì 28 settembre,ha compiuto 61 anni. E ha deciso di festeggiare senza parenti, ma circondato dall’affetto di alcuni amici e colleghi. E con lui c’era anche una donna.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: famosa ex Tronista avvistata in compagnia di! Le immagini;, protagonista beccata con: colpo di scena;e Desirée Popper insieme al concerto dei Coldplay: «Si sono baciati». Finita la storia con Dal;insieme all’attrice di “Mare Fuori” Desirée Popper per il concerto dei Coldplay;e Desirée Popper insieme, il cantante e l'attrice fotografati al concerto dei Coldplay;beccato con un’ex UeD: e la smentita su Dalila?; Leggi >>>

Eros Ramazzotti non è più single? Spunta una foto con un dettaglio inequivocabile

(today.it)

Del pranzo con gli amici Eros non ha condiviso neanche una foto sul suo profilo Instagram, per fortuna però Pelamatti ci ha regalato alcuni scatti del cantante con la grande torta di compleanno, di ...

Eros Ramazzotti festeggia i suoi 61 anni con una pranzo intimo in Franciacorta, tra gli ospiti un'ex tronista e i colleghi Antonacci e Pezzali

(gossip.it)

Eros Ramazzotti festeggia i suoi 61 anni con una pranzo intimo in Franciacorta, tra gli ospiti un'ex tronista e Antonacci e Pezzali ...

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono lasciati: "Non sono riusciti a superare la crisi"

(gazzetta.it)

Citando fonti vicine all'ex coppia, i motivi della rottura tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino ... ex tronista di Uomini e Donne e attrice in serie tv come Restiamo amici e Mare fuori.

Eros Ramazzotti festeggia i 61 anni in Franciacorta: la festa tra amici e buon cibo

(ecodelcinema.com)

Eros Ramazzotti festeggia i 61 anni in un'intima celebrazione alla Ca' del Bosco in Franciacorta, circondato da amici e familiari, con buon cibo e una torta speciale.