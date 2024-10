Doppio lutto nel calcio: Zé Carlos e Barrada, il brasiliano in campo con Ronaldo (Di martedì 29 ottobre 2024) Il calcio ha subito in queste ore un Doppio lutto: sono venuti a mancare nel giro di poche ore Zé Carlos e Barrada, rispettivamente nazionali brasiliano e marocchino. Due ex calciatori morti di infarto nel giro di poche ore, entrambi con un passato da grandi protagonisti: il più anziano dei due può peraltro vantare una Questo articolo Doppio lutto nel calcio: Zé Carlos e Barrada, il brasiliano in campo con Ronaldo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Sportnews.eu - Doppio lutto nel calcio: Zé Carlos e Barrada, il brasiliano in campo con Ronaldo Leggi tutta la notizia su Sportnews.eu (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilha subito in queste ore un: sono venuti a mancare nel giro di poche ore Zé, rispettivamente nazionalie marocchino. Due ex calciatori morti di infarto nel giro di poche ore, entrambi con un passato da grandi protagonisti: il più anziano dei due può peraltro vantare una Questo articolonel: Zé, ilinconè stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Doppio lutto nel calcio: Zé Carlos e Barrada, il brasiliano in campo con Ronaldo

Il calcio ha subito in queste ore un doppio lutto: sono venuti a mancare nel giro di poche ore Zé Carlos e Barrada, rispettivamente nazionali brasiliano e marocchino. Due ex calciatori morti di ...

Zé Carlos (Brasile) morto: ai Mondiali 1998 era l'alternativa a Cafu

L'ex terzino del Brasile Zé Carlos aveva 56 anni. Fatale un arresto cardiaco. Ai Mondiali 1998 sostituì lo squalificato Cafu nella semifinale contro l'Olanda ...

Lutto nel calcio, è morto Vincenzo Marinelli

E’ morto Vincenzo Marinelli. L’ex dirigente sportivo aveva 88 anni e combatteva da tempo con una grave malattia. Negli anni ’80 ha guidato il Pescara come presidente, per poi diventare ...

Lutto nel mondo del calcio: è morto Capone, ex Cagliari

Lutto nel mondo del calcio: Andrea Capone, ex centrocampista del Cagliari, è stato trovato privo di vita a Palazzo Tirso, nella città sarda CAPONE CAGLIARI – “Tutto il Cagliari Calcio ...