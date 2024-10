Ilfoglio.it - Devis Vasquez non era un errore di valutazione

(Di martedì 29 ottobre 2024) Arrivò a Milano nei primi giorni di gennaio del 2023. Aveva ventitré anni e mezzo, il viso pulito e lo sguardo di chi era convinto di essere nel luogo dove stare. Lo andarono a prendere all’aeroporto con una foto nella tasca della giacca perché, confermano da Milanello, nessuno sapeva chi fosse e che faccia avesse. Si erano portati pure il traduttore per agevolare la comunicazione tra lui e loro. Non sarebbe servito, parlava già un discreto italiano, ne furono tutti sorpresi. Dei primi momenti italiani e milanisti diVásquez, chi c’era dice al Foglio di essere rimasto stupito: “Un ragazzo intelligente, molto intelligente, per bene, con le idee chiare. Lo guardavi e ti chiedevi, ma è possibile che non possano essere così tutti i calciatori?”.