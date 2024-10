Debacle azzurra a Parigi: Musetti, Berrettini e Arnaldi eliminati a Bercy (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Debacle azzurra a Parigi. Nella giornata in cui Jannik Sinner ha annunciato il ritiro dal torneo, dovuto a un virus, dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, tutti gli italiani in tabellone sono stati eliminati al primo turno del torneo. Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi sono stati sconfitti rispettivamente da Jan-Lennard Struff, Alexei Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) –. Nella giornata in cui Jannik Sinner ha annunciato il ritiro dal torneo, dovuto a un virus, dal Masters 1000 di, tutti gli italiani in tabellone sono statial primo turno del torneo. Lorenzo, Matteoe Matteosono stati sconfitti rispettivamente da Jan-Lennard Struff, Alexei

Debacle azzurra a Parigi: Musetti, Berrettini e Arnaldi eliminati a Bercy

Debacle azzurra a Parigi. Nella giornata in cui Jannik Sinner ha annunciato il ritiro dal torneo, dovuto a un virus, dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, tutti gli italiani in tabellone sono stati elimin ...

Tre ori e pioggia di medaglie azzurre a Parigi, Italia vola a 28

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - In circa 24 ore il medagliere segna più 10. Tante sono le medaglie azzurre arrivate nella quinta giornata ai Giochi Paralimpici 2024. L'Italia continua ad essere ...

Chi è Giulia Ghiretti, l'azzurra medaglia d'oro a Parigi: età, carriera, l'incidente, la laurea in Ingegneria e l'amore per il Parma

Si tratta di una talentuoso nuotatrice ed ex ginnasta italiana che si è già laureata campionessa paralimpica a Parigi 2024 e più volte campionessa mondiale dei 100 m rana SB4.

Masters 1000 Parigi-Bercy: fuori Musetti, Berrettini e Arnaldi: tutti gli azzurri sono stati eliminati dopo il forfait di Sinner

Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi sono stati eliminati dal torneo Masters 1000 di Parigi Bercy. Un torneo che non si è rivelato fortunato per gli azzurri. Tutti e otto gli italiani ...