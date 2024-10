Così la Russia difende il “suo” Tagikistan dall’influenza di Cina e India (Di martedì 29 ottobre 2024) Per la Russia il Tagikistan è una testa di ponte preziosa sull'Afghanistan e sull'Asia. Ma ci sono le ambizioni di India e Cina Così la Russia difende il “suo” Tagikistan dall’influenza di Cina e India InsideOver. It.insideover.com - Così la Russia difende il “suo” Tagikistan dall’influenza di Cina e India Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Per lailè una testa di ponte preziosa sull'Afghanistan e sull'Asia. Ma ci sono le ambizioni dilail “suo”diInsideOver.

L'occidente spera di contenere la Russia portandola a negoziare, ma logorare Putin non basta

Il presidente russo vuole estinguere l’indipendenza dell’Ucraina, non è interessato alle trattative. L’occidente deve abbandonare le cautele e aiutare Volodymyr Zelensky a vincere, l’alternativa è uno ...

Guerra Ucraina Russia, 007 Kiev: "Truppe nordcoreane al fronte su camion civili"

Le forze ucraine hanno abbattuto 41 degli 80 droni russi lanciati contro il Paese. Lo ha riferito l'aeronautica ucraina citata da Ukrinform, aggiungendo che di 32 droni è stato perso il tracciamento.

Russia, avanzata record in Ucraina. I nuovi scenari e il ruolo della Corea del Nord

Una “flotta fantasma” di 400 navi: così la Russia aggira le sanzioni occidentali per trasportare il petrolio

L’inchiesta del “Financial Times” rivela come le petroliere di seconda mano, acquistate da studi legali di Londra e intestate a società anonime in paradisi ...