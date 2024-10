Agi.it - Conte avanti tutta, nonostante Grillo e Renzi

(Di martedì 29 ottobre 2024) AGI - Il giorno dopo le elezioni in Liguria che hanno visto il centrosinistra sconfitto per una manciata di voti, Giuseppetira dritto sulla Costituente M5s, che si concludera' a fine mese, per la rifondazione della creatura voluta dae Casaleggio, e non presta troppa attenzione agli attacchi dio alle bordate di. Ma il presidente M5s si concentra anche sulle prossime tornate regionali: l'intenzione die' quella di tornare in Emilia Romagna e di andare in Umbria, fermo restando il lavoro sulla legge di Bilancio all'esame del Parlamento, riunendo, come oggi martedì 29 ottobre, i parlamentari M5s per mettere a punto una vera e propria 'contromanovra' da opporre alla "politica dei tagli" che da settimane va denunciando.