Cinema, “Cose che accadono sulla terra” al Festival dei Popoli (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (askanews) – Il 3 novembre il docufilm “Cose che accadono sulla terra” inaugurerà il concorso italiano del Festival dei Popoli di Firenze e il 15 novembre farà il suo debutto internazionale al Festival IDFA di Amsterdam. Poi il documentario proseguirà il tour nelle sale Cinematografiche italiane, a partire dal 5 novembre. Michele Cinque, regista del pluripremiato “Iuventa”, co-sceneggiatore e produttore creativo del lungometraggio di Netflix, attualmente in lavorazione, ispirato alla storia dell’ong tedesca Jugend Rettet, torna a dirigere un documentario per il Cinema su un altro tema urgente: il rapporto tra uomo e natura ai tempi della crisi climatica. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (askanews) – Il 3 novembre il docufilm “che” inaugurerà il concorso italiano deldeidi Firenze e il 15 novembre farà il suo debutto internazionale alIDFA di Amsterdam. Poi il documentario proseguirà il tour nelle saletografiche italiane, a partire dal 5 novembre. Michele Cinque, regista del pluripremiato “Iuventa”, co-sceneggiatore e produttore creativo del lungometraggio di Netflix, attualmente in lavorazione, ispirato alla storia dell’ong tedesca Jugend Rettet, torna a dirigere un documentario per ilsu un altro tema urgente: il rapporto tra uomo e natura ai tempi della crisi climatica.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cinema, "Cose che accadono sulla terra" al Festival dei Popoli; Festival dei Popoli, il programma della 65ma edizione; Project Gemini, la recensione: il sogno della Terra 2.0 in un fiacco sci-fi russo; Con l'arresto di Diddy esploderà il MeToo della musica; Nel Cassetto Segreto di Costanza Quatriglio – La Storia, la vita, la cultura di padre in figlia; Avengers: la Marvel farà mai una serie tv live-action dei Vendicatori su Disney+?; Leggi >>>

Cinema, “Cose che accadono sulla terra” al Festival dei Popoli

(ildenaro.it)

(askanews) – Il 3 novembre il docufilm “Cose che accadono sulla terra” inaugurerà il concorso italiano ... torna a dirigere un documentario per il cinema su un altro tema urgente: il rapporto tra uomo ...

Cose che accadono sulla terra news

(mymovies.it)

Regia di Michele Cinque . Un film Genere Documentario - Italia, Germania , 2024 , durata 83 minuti.

Cose che accadono sulla terra IN STREAMING

(mymovies.it)

2025 - 2024 - 2023 - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ...

Piccole Cose come Queste, Cillian Murphy scopre scioccanti segreti nel trailer del suo primo film dopo Oppenheimer

(comingsoon.it)

Dopo il grande successo di Oppenheimer, che gli è valso il Premio Oscar, Cillian Murphy torna al cinema con Piccole Cose come Queste, in uscita in Italia il 28 novembre. Scopriamo trama, cast e traile ...