Cina: inaugurera’ sistema di coltivazione a gradi per fabbriche smart (Di martedì 29 ottobre 2024) Pechino, 29 ott – (Xinhua) – La Cina condurra’ una campagna di coltivazione a gradi (progressiva) per le fabbriche intelligenti del Paese, secondo una circolare. La circolare, emessa congiuntamente dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT) e da altre cinque autorita’ governative, riporta che la coltivazione a gradi per le fabbriche intelligenti sara’ effettuata su quattro livelli. Dall’inizio del periodo coperto dal 14mo Piano quinquennale (2021-2025), i dipartimenti, tra cui il MIIT, hanno attuato un progetto di manifattura intelligente, coltivando con successo una serie di fabbriche smart di alto livello e iconiche. Il progetto ha inoltre motivato piu’ di 10.000 produttori in tutto il Paese a portare avanti la costruzione di officine digitali e fabbriche intelligenti. Romadailynews.it - Cina: inaugurera’ sistema di coltivazione a gradi per fabbriche smart Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Pechino, 29 ott – (Xinhua) – Lacondurra’ una campagna di(progressiva) per leintelligenti del Paese, secondo una circolare. La circolare, emessa congiuntamente dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT) e da altre cinque autorita’ governative, riporta che laper leintelligenti sara’ effettuata su quattro livelli. Dall’inizio del periodo coperto dal 14mo Piano quinquennale (2021-2025), i dipartimenti, tra cui il MIIT, hanno attuato un progetto di manifattura intelligente, coltivando con successo una serie didi alto livello e iconiche. Il progetto ha inoltre motivato piu’ di 10.000 produttori in tutto il Paese a portare avanti la costruzione di officine digitali eintelligenti.

Cina: inaugurera' sistema di coltivazione a gradi per fabbriche smart

La Cina ora importa merci ed esporta il suo sistema di potere

In quella circostanza Xi Jinping ha rivolto un video messaggio nel quale ha parlato dei «grandi cambiamenti mai visti in un secolo» e della «quanto mai urgente necessità che la Cina e i Paesi ...

Cina: Guizhou, coltivazione di camelia oleifera ricompensa agricoltori

Pechino, 11 ott – (Xinhua) – Avventuratevi tra le montagne della Cina sud-occidentale, dove un albero promette prosperita'. La camelia oleifera puo' impiegare un po' di tempo per fiorire ...