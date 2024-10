"Ci abbiamo creduto fino all’ultimo minuto" (Di martedì 29 ottobre 2024) "Una vittoria meritata ottenuta attraverso una prestazione di carattere di tutta la squadra che voleva fortemente questi 3 punti". Si dice soddisfatto Paolo Passarini, tecnico del Tolentino dopo la vittoria esterna per 1-2 contro il Monturano, arrivata nei minuti di recupero con le reti dei due attaccanti Lovotti e Moscati. "Non meritavano sicuramente di uscire dal campo a mani vuote dopo aver giocato una partita del genere – dice Passarini –, il merito che riconosco ai ragazzi è quello di averci creduto fino alla fine, tanto che abbiamo segnato le due reti entrambe nel recupero, andandoci a prendere una vittoria che per noi era fondamentale soprattutto per la fiducia". Per i cremisi è stato decisivo l’apporto dato dai cambi, perché i calciatori subentrati nella ripresa hanno rivitalizzato la squadra dando nuove energie per trovare la rimonta. Ilrestodelcarlino.it - "Ci abbiamo creduto fino all’ultimo minuto" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Una vittoria meritata ottenuta attraverso una prestazione di carattere di tutta la squadra che voleva fortemente questi 3 punti". Si dice soddisfatto Paolo Passarini, tecnico del Tolentino dopo la vittoria esterna per 1-2 contro il Monturano, arrivata nei minuti di recupero con le reti dei due attaccanti Lovotti e Moscati. "Non meritavano sicuramente di uscire dal campo a mani vuote dopo aver giocato una partita del genere – dice Passarini –, il merito che riconosco ai ragazzi è quello di avercialla fine, tanto chesegnato le due reti entrambe nel recupero, andandoci a prendere una vittoria che per noi era fondamentale soprattutto per la fiducia". Per i cremisi è stato decisivo l’apporto dato dai cambi, perché i calciatori subentrati nella ripresa hanno rivitalizzato la squadra dando nuove energie per trovare la rimonta.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conte : "Non è stata una vittoria 'sporca'. Abbiamo dominato e meritato"

(Napolitoday.it)

"Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo portato a casa tre punti importanti. E sono contento di questo. Quella di oggi non è stata una partita sporca. Abbiamo dominato dall'inizio alla fine e meritato, non abbiamo sofferto come ad Empoli. ...

Monza - Pereira sicuro : «Abbiamo bisogno di una vittoria per risollevarci. Sulla gara di stasera…»

(Calcionews24.com)

Le dichiarazioni del giocatore del Monza Pereira su quella che sarà la gara di stasera contro il Verona. Le parole A DAZN, il giocatore del Monza Pedro Pereira ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Verona. LE ...

Eccellenza, Lilli incorona l’Urbania: "Ci abbiamo creduto fino in fondo"

(msn.com)

A parte l’Alma Juventus Fano sconfitta pesantemente dal Matelica per le pesaresi è stata una domenica positiva. In primis per l’Urbania e la K Sport (entrambe vincenti) ma anche per l’Urbino che è riu ...

Inzaghi: "Abbiamo creato tanto e ci abbiamo creduto fino alla fine"

(libero.it)

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...

Inter, Inzaghi: "La squadra ha avuto un grande cuore, ci abbiamo creduto fino alla fine"

(sportmediaset.mediaset.it)

"La squadra ha avuto un grande cuore - ha aggiunto -. Abbiamo perso le distanze in alcuni momenti, ma ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo vinto. Abbiamo avuto la possibilità di passare in ...

De Vrij: “Bella vittoria perché ci abbiamo creduto. Juve? Ci arriviamo con voglia”

(fcinter1908.it)

«Soddisfazione all'ultimo secondo? Bello perché ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo riusciti a portarla a casa. Abbiamo avuto altre occasioni e non penso che non possiamo essere contenti della ...