"Cbf Balducci, devi giocare da squadra"

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Ladel San Giovanni ha giocato meglio, è stata più ordinata in muro difesa, ha toccato molti palloni; la Cbfdeved’insieme e non pensare che possa esserci il singolo a toglierci d’impaccio". Valerio Lionetti, coach della Cbf, commenta la sconfitta casalinga (1-3) con il San Giovanni in Marignano nel match che metteva di fronte le leader del girone A dell’A2 di volley femminile. "San Giovanni – conclude il tecnico – ha giocato meglio di noi, sono stati più ordinati in muro difesa, hanno toccato un sacco di palloni. Noi dobbiamo lavorare ancora di più su questi aspetti". "Loro – dice Sara Caruso, la centrale della Cbfha firmato 9 punti contro le romagnole – hanno giocato una gara micidiale, ci hanno aggredito nei nostri punti di forza e le abbiamo fatte fuggire.