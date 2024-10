Catania, via Plebiscito: scoperto ristorante “Arrusti e mangia” abusivo (Di martedì 29 ottobre 2024) Nel corso del fine settimana la Polizia di Stato ha fatto una serie di controlli su alcune attività commerciali finalizzati alla verifica della sicurezza sui luoghi di lavoro, dell’igiene e della genuinità degli alimenti e degli spazi destinati alla loro conservazione e della regolarità della posizione lavorativa dei dipendenti. In particolare la Divisione Polizia Anticrimine e la Squadra Volanti della Questura di Catania hanno coordinato una task force, cui ha preso parte anche personale della Polizia Locale e del Corpo Forestale dello Stato. Un ristorante di via Plebiscito non aveva le autorizzazioni Tra le attività controllate anche un ristorante di via Plebiscito specializzato nella vendita di carne equina. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Nel corso del fine settimana la Polizia di Stato ha fatto una serie di controlli su alcune attività commerciali finalizzati alla verifica della sicurezza sui luoghi di lavoro, dell’igiene e della genuinità degli alimenti e degli spazi destinati alla loro conservazione e della regolarità della posizione lavorativa dei dipendenti. In particolare la Divisione Polizia Anticrimine e la Squadra Volanti della Questura dihanno coordinato una task force, cui ha preso parte anche personale della Polizia Locale e del Corpo Forestale dello Stato. Undi vianon aveva le autorizzazioni Tra le attività controllate anche undi viaspecializzato nella vendita di carne equina.

Tra le attività controllate anche un ristorante di via Plebiscito specializzato nella vendita di carne equina. Gli accertamenti hanno avuto inizio nelle ore serali, quando diversi avventori erano ...

