Brescia, tenta due rapine violente: arrestato senegalese (Di martedì 29 ottobre 2024) L'uomo si è scagliato contro una donna, l’ha gettata a terra, quindi si è messo a cavalcioni per cercare di sottrarle del denaro Imolaoggi.it - Brescia, tenta due rapine violente: arrestato senegalese Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'uomo si è scagliato contro una donna, l’ha gettata a terra, quindi si è messo a cavalcioni per cercare di sottrarle del denaro

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Brescia - detenuto tenta di scappare dopo le dimissioni dall’ospedale : bloccato da tre agenti

(Ilgiorno.it)

Brescia, 16 ottobre 2024 – Tentativo di evasione, dopo un ricovero in ospedale, da parte di un detenuto a Brescia. L’uomo, magrebino e non nuovo a questi tipi di comportamenti, era stato ricoverato la sera precedente nel reparto riservato ai ...

Brescia - arrestato 16enne : è accusato di tentato omicidio - violenza sessuale e rapina aggravata

(Ilfattoquotidiano.it)

Un giovane di 16 anni è stato arrestato martedì mattina dalla Squadra mobile di Brescia su ordinanza di custodia cautelare. È accusato di: tentato omicidio, rapina aggravata, violenza sessuale, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e ...

Brescia, tenta due rapine violente: arrestato 26enne senegalese

(quibrescia.it)

Gli episodi domenica mattina in piazza della Repubblica. Lo straniero ha dapprima preso a ombrellate un 60enne stranbiero quindi ha gettato a terra un donna con l'intento di derubare entrambi.

Chiusa l'inchiesta sulle rapine violente, gli indagati salgono a tredici. Tra loro il modello «Sylla»

(brescia.corriere.it)

Dalle passerelle milanesi dove sfilava per noti brand interazionali era passato alle rapine violente a Brescia, in gioielleria e non solo. Le indagini sono chiuse e la Procura si prepara a chiedere il ...

Violenza sessuale, tentato omicidio e rapine: arrestato un 16enne

(giornaledibrescia.it)

Un 16enne marocchino è stato arrestato dalla squadra Mobile della Questura di Brescia per due rapine e una brutale violenza sessuale. Tra luglio e agosto il ragazzo avrebbe messo a segno una serie di ...

Salò, tentano di rapinare un albergo: il portiere li mette in fuga

(quibrescia.it)

Il tentato colpo nella serata di sabato ai danni dell'dell'Hotel Rivalta, un albergo a quattro stelle situato in Piazza Carmine. I malviventi erano armati di pistola.