Bonaccini in pista per Alice Parma

(Di martedì 29 ottobre 2024) Perè arrivato l’endorsement di Stefano. L’eurodeputato, ex presidente dell’Emilia Romagna, è stato l’ospite più atteso all’evento organizzata dalladomenica al Rockisland. Un pranzo insieme a sostenitori e fedelissimi per l’ex sindaca di Santarcangelo, in corsa per le regionali con il Pd, con un convitato speciale come. E non solo: erano presenti (tra gli altri) il deputato Andrea Gnassi, il sindaco di Santarcangelo e segretario provinciale del Pd Filippo Sacchetti, diversi sindaci e assessori di altri comuni. Insomma: a tavola si è visto chi sta tirando la ’volata’ alla. D’altra parte, la rivalità non è solo con gli avversari del centrodestra ma anche tra gli stessi candidati del Pd: ciascuno, da Emma Petitti alla, da Simone Gobbi a William Raffaeli, sta facendo campagna elettorale per conto proprio.