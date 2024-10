Liberoquotidiano.it - B2BIG Live 2024: grande affluenza a Bologna, il marketing B2B continua in streaming

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) - Partecipazione record alla prima giornata del piùevento italiano dedicato alB2B. Giovedì 31/10 la seconda parte in diretta, 29 /10/- Buona la prima per: l'evento di riferimento in Italia per ildelle PMI del B2B è ripartito con una nuova formula, riconfermando il suo successo. La sesta edizione è divisa in due format e due giornate differenti: un primo appuntamento dal vivo che si è tenuto il 25 ottobre e un secondo in diretta, che si terrà il prossimo giovedì 31 ottobre. Si è concluso intanto con un sold out il meetingdi, che ha richiamato imprenditori da tutta Italia per apprendere strategie di sviluppo e buone pratiche da applicare alla gestione aziendale. Il tema di questa edizione,B2B.