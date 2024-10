Arcella: al via il Protocollo d’intesa educativa (Di martedì 29 ottobre 2024) E' stato firmato lunedì 28 ottobre al CAT Jump, in via Pierobon 19/B, all’Arcella, il "Protocollo d’intesa educativa del Quartiere 2 nord": un atto formale che fotografa il momento culminante del lungo percorso, cominciato nel 2023, che ha visto una larga attivazione e partecipazione della Padovaoggi.it - Arcella: al via il Protocollo d’intesa educativa Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) E' stato firmato lunedì 28 ottobre al CAT Jump, in via Pierobon 19/B, all’, il "del Quartiere 2 nord": un atto formale che fotografa il momento culminante del lungo percorso, cominciato nel 2023, che ha visto una larga attivazione e partecipazione della

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arcella: al via il Protocollo d’intesa educativa

(padovaoggi.it)

E' stato firmato lunedì 28 ottobre al CAT Jump, in via Pierobon 19/B, all’Arcella, il "Protocollo d’Intesa educativa del Quartiere 2 nord": un atto formale che fotografa il momento culminante del ...

Tubercolosi. Inmi Spallanzani aggiornato il protocollo di gestione clinica

(quotidianosanita.it)

“La valutazione dell’adesione al protocollo e dell’efficacia dello stesso si basa sull’uso di specifici indicatori di processo ed esito, che potranno eventualmente essere modificati in ...

Al via il protocollo Eras per gli interventi chirurgici

(quotidianosanita.it)

arriva il via libera in Liguria al provvedimento sull’applicazione del protocollo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) , che migliora il percorso di preparazione e recupero del paziente ...

Dalla Regione al via al protocollo per facilitare e accrescere donazioni di sangue, plasma e piastrine

(gonews.it)

Da qui il via libera della giunta ... “Questo protocollo rappresenta un vero e proprio strumento di medicina preventiva”, spiega l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini.