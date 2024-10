Apple Intelligence arriva in Italia ad aprile 2025: tutte le novità per iPhone, iPad, iMac e Mac Mini (Di martedì 29 ottobre 2024) L'attesa è finalmente terminata per gli appassionati Apple in Italia. L'azienda di Cupertino ha ufficialmente annunciato che Apple Intelligence, il suo sistema di intelligenza artificiale avanzata, sarà disponibile nel nostro paese a partire da aprile 2025. Questa notizia segna un importante passo avanti nell'evoluzione degli iPhone e iPad, promettendo di rivoluzionare l'esperienza utente con funzionalità all'avanguardia. Le principali novità di Apple Intelligence Apple Intelligence porterà una serie di funzionalità innovative sui dispositivi iOS e iPadOS: Siri potenziata: l'assistente vocale di Apple si rinnova completamente, con una comprensione linguistica più ricca e la capacità di gestire richieste più complesse. Quotidiano.net - Apple Intelligence arriva in Italia ad aprile 2025: tutte le novità per iPhone, iPad, iMac e Mac Mini Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) L'attesa è finalmente terminata per gli appassionatiin. L'azienda di Cupertino ha ufficialmente annunciato che, il suo sistema di intelligenza artificiale avanzata, sarà disponibile nel nostro paese a partire da. Questa notizia segna un importante passo avanti nell'evoluzione degli, promettendo di rivoluzionare l'esperienza utente con funzionalità all'avanguardia. Le principalidiporterà una serie di funzionalità innovative sui dispositivi iOS eOS: Siri potenziata: l'assistente vocale disi rinnova completamente, con una comprensione linguistica più ricca e la capacità di gestire richieste più complesse.

