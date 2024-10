Ilnapolista.it - Amorim, il Daily Mail lo chiama “il prossimo Mourinho”. Prima di diventare calciatore giocava a hockey sul ghiaccio

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il Manchester United è in cerca di un allenatore che possa prendere il posto di Ten Hag. Il candidato che sembra essere in pole position è, che attualmente siede sulla panchina del portoghese. Ilscrive di lui come del ““.non ha mai nascosto la sua stima per il portoghese con cui ha svolto anche uno stage. Ilscrive: “Nel 2018,ha completato uno stage sotto la guida di Joséallo United e ha avuto un primo assaggio della vita a Manchester.non ha nascosto la sua ammirazione per il connazionale.Quando nel 2021 gli è stata chiesta l’influenza cheha avuto sulla sua carriera,ha detto ai giornalisti: «Il mio riferimento è sempre stato Jose».