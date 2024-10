Alla teatina Lilia D’Alesio va il premio Agape per il giornalismo etico (Di martedì 29 ottobre 2024) È stato conferito Alla giornalista teatina Lilia D’Alesio il premio Agape Caffè Letterari d’Italia e d’Europa 2024 “Enzo Biagi” per il giornalismo etico.Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato il 26 ottobre nel corso della cerimonia di premiazione nel palazzo comunale di Senigallia Chietitoday.it - Alla teatina Lilia D’Alesio va il premio Agape per il giornalismo etico Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) È stato conferitogiornalistailCaffè Letterari d’Italia e d’Europa 2024 “Enzo Biagi” per il.Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato il 26 ottobre nel corso della cerimonia di premiazione nel palazzo comunale di Senigallia

