Quotidiano.net - Addio all’incredibile Teri Garr, da ballerina con Elvis ad assistente di Wilder in Frankestein Junior

(Di martedì 29 ottobre 2024) Los Angeles, 29 ottobre 2024 - L'attrice statunitense, indimenticabiledi Genein "Frankenstein", è morta oggi nella sua casa di Los Angeles all'età di 79 anni. Laè stata anche candidata all'Oscar per il suo ruolo in "Tootsie", accanto a Dustin Hoffman. Nata a Lakewood, nello Stato dello Ohio, l'11 dicembre 1944, figlia di Eddie(1900-1956), attore di Broadway, e dellaPhyllis Lind (1909-1999),studiò danza e recitazione prima all'Università della California e poi all'Actor's Studio di New York. Gli esordi sono stati infatti comein alcuni film in coppia conPresley, tra i quali "L'idolo di Acapulco” (1963), "Il monte di Venere" (1964) e "Viva Las Vegas" (1964), scoprendosi interprete dai tempi comici perfetti e dal sorriso disarmante. God speed