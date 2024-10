Aci S. Antonio, incidente mortale moto-camion: perde la vita Bruno Barbagallo (Di martedì 29 ottobre 2024) Bruno Barbagallo, 34 anni, originario di Aci Sant’Antonio in provincia di Catania, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto la sua moto e un camion, probabilmente in manovra per accedere a un deposito merci. L’uomo, appassionato di motociclismo e alla guida di una moto di grossa cilindrata, indossava regolarmente il casco protettivo, ma purtroppo l’impatto è stato fatale. L’incidente è avvenuto nei pressi della sua cittadina d’origine, Aci Sant’Antonio.Leggi anche: Siziano, frontale contro un tir: morto il 35enne Luca Propato Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine per eseguire i rilievi e tentare di chiarire la dinamica dell’accaduto. Thesocialpost.it - Aci S. Antonio, incidente mortale moto-camion: perde la vita Bruno Barbagallo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 29 ottobre 2024), 34 anni, originario di Aci Sant’in provincia di Catania, ha tragicamente perso lain unstradale che ha coinvolto la suae un, probabilmente in manovra per accedere a un deposito merci. L’uomo, appassionato diciclismo e alla guida di unadi grossa cilindrata, indossava regolarmente il casco protettivo, ma purtroppo l’impatto è stato fatale. L’è avvenuto nei pressi della sua cittadina d’origine, Aci Sant’.Leggi anche: Siziano, frontale contro un tir: morto il 35enne Luca Propato Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine per eseguire i rilievi e tentare di chiarire la dinamica dell’accaduto.

