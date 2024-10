Oasport.it - WTA Finals 2024, Jasmine Paolini in seconda fascia nel sorteggio: i possibili gironi a Riad

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ultimi giorni di attesa perin vista delle WTA, che si terranno dal 2 al 9 novembre sul campo indoor in cemento della King Saud University Indoor Arena di(in Arabia Saudita). Debutto assoluto nella manifestazione per l’azzurra, che oltre al torneo di singolare prenderà parte anche al doppio insieme alla partner Sara Errani. La 28enne toscana si è qualificata per la kermesse di fine stagione grazie al suo quarto posto conclusivo nella Race, che le consentirà di essere inserita innel(previsto nei prossimi giorni) dei. Il format delleprevede infatti la composizione di due round robin da quattro tenniste ciascuno, con le prime due classificate di ogni gruppo che accedono alle semifinali., da testa di serie numero 4, ha il vantaggio di poter incrociare nel suo raggruppamento una sola delle prime 3 al mondo.