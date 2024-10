Gaeta.it - Walcor lancia una linea di dolci ispirata ad Halloween: sorprese e novità per i festeggiamenti

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La festa disi avvicina e, storica aziendaaria di Cremona, ha deciso di rinnovare la sua offerta per questa occasione. Sotto il controllo di J.P. Morgan dal maggio 2022,propone una serie di prodotti freschi e divertenti per rendere indimenticabili idi. Con la nuova“Horrorween“, l’azienda si prepara a conquistare gli scaffali dei negozi italiani con una varietà dipensati per adulti e bambini durante la notte più spaventosa dell’anno. La“Horrorween”:e classici Fra lepiù attese, spicca la “Scatola Horrorween“, che racchiude al suo interno otto caselle da aprire, ognuna contenente cioccolatini tridimensionali dal gusto di latte finissimo, che fanno venire voglia di immergersi nel clima festoso.