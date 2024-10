Venom: The Last Dance, debutto in sordina al box office USA, ma gli incassi globali volano a 175 milioni (Di lunedì 28 ottobre 2024) Gli incassi in patria non sono esaltanti, ma Venom: The Last Dance si impone sui mercati globali incassando più del previsto, un inizio che fa ben promettere per Sony. L'ultimo capitolo della trilogia di Venom, Venom: The Last Dance debutta in testa al box office USA, ma gli incassi non sono da capogiro. Il film, che segna la peggior apertura della trilogia a fronte degli 80 milioni di Venom e dei 90 milioni di Venom - La furia di Carnage , si ferma a 51 milioni raccolti in 4.131 sale, con una media per sala di 12.345 dollari. Risultati non esaltanti a fronte di un budget di 120 milioni, marketing escluso. Ma per il film con Tom Hardy va molto meglio sui mercati internazionali che permettono al film di Movieplayer.it - Venom: The Last Dance, debutto in sordina al box office USA, ma gli incassi globali volano a 175 milioni Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Gliin patria non sono esaltanti, ma: Thesi impone sui mercatiincassando più del previsto, un inizio che fa ben promettere per Sony. L'ultimo capitolo della trilogia di: Thedebutta in testa al boxUSA, ma glinon sono da capogiro. Il film, che segna la peggior apertura della trilogia a fronte degli 80die dei 90di- La furia di Carnage , si ferma a 51raccolti in 4.131 sale, con una media per sala di 12.345 dollari. Risultati non esaltanti a fronte di un budget di 120, marketing escluso. Ma per il film con Tom Hardy va molto meglio sui mercati internazionali che permettono al film di

Venom: The Last Dance, debutto in sordina al box office USA, ma gli incassi globali volano a 175 milioni

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parthenope e Venom: The Last Dance segnano un ottimo weekend d’incassi al cinema! Tom Hardy con il suo Venom: The Last Dance “batte” al box office italiano il premio oscar Paolo Sorrentino che comunque mette a segno uno dei suoi migliori debutti al ... (Cinefilos.it)

Il weekend i cinema in Italia ha vissuto il trionfo annunciato di Venom: The Last Dance, ma anche l’ottimo esordio di Parthenope, il nuovo film di Paolo Sorrentino. Nella ultima quattro giorni di cinema in Italia l’incasso complessivo è tornato ... (Universalmovies.it)

Il debutto di Venom: The Last Dance con Tom Hardy segna un primo posto al botteghino italiano del weekend, con un media per sala notevole. Lo seguono Parthenope di Paolo Sorrentino e Il robot selvaggi ... (msn.com)

L'ultimo capitolo della trilogia di Venom, Venom: The Last Dance debutta in testa al box office USA, ma gli incassi non sono da capogiro. Il film, che segna la peggior apertura della trilogia a fronte ... (msn.com)

Come ben sappiamo, Venom: The Last Dance è l'ultimo film di Venom. Il finale è stato quindi pensato per chiudere la trilogia in un modo specifico, secondo quanto detto dalla regista e sceneggiatrice K ... (msn.com)