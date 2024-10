Uomo di 46 anni ucciso a colpi di pistola: la terribile lite in strada (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono ancora pochissime le informazioni in merito all’omicidio avvenuto ieri sera domenica 27 ottobre in centro a Saronno, la città in provincia di Varese confinate con Rovello Porro (Como). Un Uomo di 46 anni, di origini ucraine e senza fissa dimora, è stato tragicamente colpito da due proiettili al torace durante un alterco, domenica sera intorno alle 21. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, l’Uomo è purtroppo deceduto sul posto.Leggi anche: Notte di violenza a Napoli: risse e spari tra bande, diversi feriti Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che la lite sia scoppiata per motivi di poco conto, ma la situazione è rapidamente degenerata. L’autore dell’aggressione, anch’egli straniero, è poi fuggito, scatenando una caccia all’Uomo nella zona. Thesocialpost.it - Uomo di 46 anni ucciso a colpi di pistola: la terribile lite in strada Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono ancora pochissime le informazioni in merito all’omicidio avvenuto ieri sera domenica 27 ottobre in centro a Saronno, la città in provincia di Varese confinate con Rovello Porro (Como). Undi 46, di origini ucraine e senza fissa dimora, è stato tragicamenteto da due proiettili al torace durante un alterco, domenica sera intorno alle 21. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, l’è purtroppo deceduto sul posto.Leggi anche: Notte di violenza a Napoli: risse e spari tra bande, diversi feriti Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che lasia scoppiata per motivi di poco conto, ma la situazione è rapidamente degenerata. L’autore dell’aggressione, anch’egli straniero, è poi fuggito, scatenando una caccia all’nella zona.

Uomo di 46 anni ucciso a colpi di pistola: la terribile lite in strada

