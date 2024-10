Lanazione.it - Una Massese determinata è beffata sul finale. Buffa illude le zebre, poi gol amaro di Borselli

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) MOBILIERI PONSACCO 11 MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Gemignani (30’st Imbrenda), Crecchi Mancini, Colombini, Regoli, Volpi,, Mengali, Morana (18’st Marracco), Fischer (18’st Pallecchi). A disp. Profeti, Bagnoli, Pisani, Di Giulio, Penco, Pini. All. Macelloni: Mariani, Mapelli (22’st Bartolomei), Qulici, Brizzi (8’st Cecilia), Romiti, Favret, Lorenzini (12’st Goh), Costanzo,, Anich (31’st Nicolini), Bertipagani. All. Pisciotta Arbitro: Biagini di Lucca ( Laci-Mucci ) Marcatori: 35’pt, 48’stNote: 40’st espulso Grassi massaggiatore. PONSACCO – Il calcio non finisce mai di sorprendere, e di premiare le formazioni come i Mobilieri Ponsacco e lache, su di un terreno al limite della praticabilità, hanno fornito uno spettacolo da sottolineare per intraprendenza e anche tecnica.