Traffico di farmaci oppioidi con false ricette: 8 arresti, coinvolte anche farmacie comasche (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un’importante operazione condotta dalla procura di Monza e dai carabinieri della compagnia di Seregno ha portato all’arresto di otto persone per Traffico di farmaci oppioidi ottenuti attraverso false ricette mediche. L’inchiesta ha interessato diverse farmacie del Nord Italia, incluse alcune Quicomo.it - Traffico di farmaci oppioidi con false ricette: 8 arresti, coinvolte anche farmacie comasche Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un’importante operazione condotta dalla procura di Monza e dai carabinieri della compagnia di Seregno ha portato all’arresto di otto persone perdiottenuti attraversomediche. L’inchiesta ha interessato diversee del Nord Italia, incluse alcune

Traffico di farmaci oppioidi con false ricette: 8 arresti, coinvolte anche farmacie comasche

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I carabinieri hanno arrestato 8 persone accusate, a vario titolo, di aver messo in piedi un traffico di medicinali oppioidi ... (fanpage.it)

L’INDAGINE. Le indagini hanno portato alla luce un vasto traffico di medicinali oppioidi, acquisiti mediante prescrizioni false rilasciate dietro compenso da un medico compiacente, e infine immessi ... (msn.com)

(ANSA) - MONZA, 28 OTT - Otto persone sono state arrestate dai carabinieri per aver messo in piedi un traffico di farmaci oppioidi in provincia di Monza, ottenuti attraverso false ricette mediche, a s ... (msn.com)