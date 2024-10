Tommy Robinson condannato a 18 mesi di carcere: sconvolgimenti e proteste a Londra (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente condanna di Tommy Robinson, noto attivista di estrema destra britannico, ha scatenato reazioni contrastanti nel Regno Unito. Il 41enne, il cui vero nome è Stephen Yaxley-Lennon, è stato condannato a 18 mesi di prigione per oltraggio alla corte, dopo aver diffamato il rifugiato siriano Jamal Hijazi. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, provocando una serie di manifestazioni da parte dei suoi sostenitori e di contestazioni da parte di gruppi di attivisti anti-razzisti. I motivi della condanna Il verdetto emesso dalla Woolwich Crown Court è il risultato di un lungo processo legale. Tommy Robinson si è dichiarato colpevole di dieci violazioni di un’ordinanza dell’Alta Corte, stabilita nel 2021, che gli proibiva di ripetere accuse infondate contro Jamal Hijazi. Gaeta.it - Tommy Robinson condannato a 18 mesi di carcere: sconvolgimenti e proteste a Londra Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente condanna di, noto attivista di estrema destra britannico, ha scatenato reazioni contrastanti nel Regno Unito. Il 41enne, il cui vero nome è Stephen Yaxley-Lennon, è statoa 18di prigione per oltraggio alla corte, dopo aver diffamato il rifugiato siriano Jamal Hijazi. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, provocando una serie di manifestazioni da parte dei suoi sostenitori e di contestazioni da parte di gruppi di attivisti anti-razzisti. I motivi della condanna Il verdetto emesso dalla Woolwich Crown Court è il risultato di un lungo processo legale.si è dichiarato colpevole di dieci violazioni di un’ordinanza dell’Alta Corte, stabilita nel 2021, che gli proibiva di ripetere accuse infondate contro Jamal Hijazi.

Tommy Robinson condannato a 18 mesi di carcere: sconvolgimenti e proteste a Londra

