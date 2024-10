Tvzap.it - Terremoto in Italia, forte scossa di magnitudo 3.7

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)inoggi: i sistemi di rilevazione hanno registrato sette scosse in un’ora. La più, con3.7, è stata chiaramente percepita dalla popolazione rinnovando la paura. Calabria, la terra trema:di 3.7 La terra torna a tremare in Calabria: unadiè stata percepita durante la serata di ieri, domenica 27 ottobre, nell’area di Cosenza. I primi dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno indicato unadi 3.7 per la prima, avvertita anche dai cittadini. Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva L'articoloindi3.7 proviene da TvZap.