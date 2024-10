Anteprima24.it - Terminal chiuso, il sindaco di Paduli: “L’Etac non rispetta l’ordinanza, gravi disagi agli studenti”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 1 minutoComincia male la settimana per glisanniti, che da oggi dovranno subire le variazioni in termini di localizzazione delbus. Per andare incontroche frequentano gli istituti nella zona alta della città, era stata prevista una fermata breve a Via Mustilli., che svolge il servizio di trasporti dell’area fortore verso la città capoluogo, non hatodel Comune di Benevento creando forti. Sulla questione sono intervenuti prontamente ildiDomenico Vessichelli e l’assessore all’istruzione Alessandro De Lucia: “Stamattinaè stata lunica società di trasporti che disattendodel Comune di Benevento, che prevedeva una fermata breve a via mustilli, ha deciso di fare unica sosta al Rione Libertà.