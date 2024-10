Ilgiorno.it - Spioni e spiati: le prossime tappe dell’inchiesta tra chat, mail e file da selezionare

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano – Un pool investigativo del Ros dei carabinieri è già al lavoro da giorni, dopo gli arresti e le perquisizioni di venerdì scorso nell'inchiesta della Dda di Milano sul presunto "network di", sull'acquisizione di documenti e materiale dalla mole di dispositivi sequestrati. Mentre la Procura di Milano nei prossimi giorni stilerà un elenco di primi testimoni e di persone da sentire nell'indagine che identifica nella società milanese Equalize la centrale dello spionaggio su commissione e non solo. Da quanto si è saputo, per quanto riguarda il materiale informatico sequestrato è ancora in corso la fase di selezione e acquisizione dai dispositivi e poi, probabilmente con una maxi consulenza “irripetibile”, ossia nel contradditorio con difese e consulenti degli indagati, verranno estrapolati i dati.