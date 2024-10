Serie A, decima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare (Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ottobre 2024 – Appena archiviata la nona giornata di Serie A, è già tempo della decima. All'orizzonte c'è infatti il primo turno infrasettimanale della stagione, che comincerà martedì con le sfide Lecce-Verona e Cagliari-Bologna. Il piatto forte arriverà in serata, dato che a San Siro il Milan ospita la capolista Napoli. Inter e Juventus affrontano rispettivamente Empoli al Castellani e Parma all'Allianz Stadium. L'Atalanta accoglie il Monza, mentre la Lazio va a Como, così come la Fiorentina sarà di scena a Marassi contro il Genoa. Impegno delicatissimo per la Roma, che dopo la batosta rimediata al Franchi si scontra con il Torino. A completare il quadro ecco Venezia-Udinese. Sport.quotidiano.net - Serie A, decima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ottobre 2024 – Appena archiviata la nonadiA, è già tempo della. All'orizzonte c'è infatti il primo turno infrasettimanale della stagione, che comincerà martedì con le sfide Lecce-Verona e Cagliari-Bologna. Il piatto forte arriverà in serata, dato che a San Siro il Milan ospita la capolista Napoli. Inter e Juventus affrontano rispettivamente Empoli al Castellani e Parma all'Allianz Stadium. L'Atalanta accoglie il Monza, mentre la Lazio va a Como, così come la Fiorentina sarà di scena a Marassi contro il Genoa. Impegno delicatissimo per la Roma, che dopo la batosta rimediata al Franchi si scontra con il Torino. A completare il quadro ecco Venezia-Udinese.

